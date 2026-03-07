Bondi con delega speciale alle attività produttive

Il sindaco ha assegnato al consigliere comunale una delega speciale alle attività produttive, incaricandola di collaborare direttamente con il Sindaco su questioni legate a studio, indirizzo, proposta e vigilanza delle politiche in questo settore. La nomina mira a rafforzare il ruolo delle attività produttive all’interno dell’amministrazione comunale. La decisione è stata comunicata ufficialmente dal Comune.

Il sindaco Nicoletta Fabio ha incaricato il consigliere comunale Lorenza Bondi "di svolgere, in diretta collaborazione con il Sindaco, un'attività ausiliaria di studio, indirizzo, proposta e vigilanza relativamente alle politiche delle attività produttive". Nel decreto si legge che "il Comune di Siena, in coerenza con le linee programmatiche di inizio mandato, promuove azioni di stimolo per la riqualificazione commerciale, la destagionalizzazione dei flussi con l'obiettivo di incentivare chi pernotta nella nostra città creando un accordo e un dialogo costante con strutture ricettive, attività produttive e associazioni di categoria per fornire un'accoglienza migliore e incentivare una sinergia tra attività produttive, turismo e cultura".