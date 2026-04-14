Il presidente della Repubblica ha commentato un messaggio inviato dal Papa, definendolo

«Autoesaltazione» e totale assenza di "autoironia», dote, quest’ultima, della quale invece «il mondo si gioverebbe». Spetta ai cronisti dare un nome e cognome all’indiziato principale, Donald Trump, di queste definizioni di Sergio Mattarella. Perché il presidente oggi non lo ha mai citato. Ma il profilo ne esce chiaro dalla parte più interessante di un discorso su etica e media dedicato ad una delegazione di studenti delle scuole di giornalismo in visita al Colle. Il riferimento al Papa e il monito contro l’autoesaltazione Si parte da papa Leone XIV e dal suo magnifico discorso di oggi, anch’esso indirizzato al presidente americano,...🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Mattarella: "Dal Papa messaggio splendido che mette in guardia dall'autoesaltazione. Il potere può far perdere l’equilibrio"

Mattarella: "Potere può inebriare, ai potenti consiglio autoironia. E il Papa mette in guardia dall'autoesaltazione"Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha incontrato al Quirinale gli studenti delle scuole di giornalismo e ha ragionato con loro...

Papa Leone XIV: “Senza morale, la democrazia diventa tirannia”. Mattarella: “Messaggio splendido, mette in guardia da autoesaltazione”“Dio è straziato dalle guerre, dalle violenze, dalle ingiustizie e dalle menzogne”.