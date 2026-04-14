Durante una visita in Algeria, il Papa ha affermato che senza morale la democrazia si trasforma in tirannia, sottolineando l’importanza dei valori etici nelle istituzioni. Il presidente ha commentato il messaggio come splendido e ha aggiunto che invita a evitare l’autoesaltazione. In un discorso, il Papa ha anche detto che Dio è addolorato per guerre, violenze e ingiustizie, e ha precisato che Dio sostiene i deboli e gli umili, non i malvagi o i prepotenti.

“Dio è straziato dalle guerre, dalle violenze, dalle ingiustizie e dalle menzogne”. Papa Leone XIV, nel suo secondo giorno in Algeria, ad Annaba ha rimarcato con forza che Dio “non è con i malvagi, con i prepotenti, con i superbi ” ma con i piccoli e gli umili. Mentre continuano gli attacchi al vescovo di Roma – ultimo quello di oggi nel quale il presidente Trump ha ribadito che “ non capisce e non dovrebbe parlare di guerra “ -, il viaggio di Leone XIV nella terra di Sant’Agostino prosegue. Anche dal Vaticano, in un messaggio alla Pontificia Accademia delle Scienze Sociali, il Papa ha precisato come la democrazia sia l’espressione alta del...🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Papa Leone XIV: “Senza morale, la democrazia diventa tirannia”. Mattarella: “Messaggio splendido, mette in guardia da autoesaltazione”

Papa Leone: “Senza legge morale la democrazia diventa tirannia e dominio delle élite tecno-economiche”«La concezione del potere legittimo trova una delle sue massime espressioni nell’autentica democrazia», «lungi dall’essere una mera procedura, la...

Mattarella: il messaggio del Papa mette in guardia da pericolo di autoesaltazione. “Il mondo sarebbe migliore se i potenti usassero l’autoironia”Roma, 14 aprile 2026 - Nei giorni in cui si è consumato uno scontro senza precedenti tra il presidente americano Donald Trump e papa Leone prima e la...

Temi più discussi: Un anno senza Papa Francesco: i ricordi, il pontificato e le nuove rotte del Vaticano con Leone XIV; Papa Leone XIV: fermatevi! È il tempo della pace!; Cisl solidale con Papa Leone XIV: Attacco senza precedenti da Trump - CISL; Papa Leone XIV riceve il presidente francese Macron.

Papa Leone XIV: democrazia senza legge morale è tirannia | La storia cambia perché Dio dona vita nuovaI discorsi di Papa Leone XIV in Africa su democrazia, tirannia e vera pace cristiana: la storia può cambiare grazie all'amore di Dio ... ilsussidiario.net

Papa Leone, il monito a Donald Trump: «Dio straziato dalle guerre, non sta con i prepotenti. Democrazia senza legge morale è tirannia»Non è bastata la replica diretta alle accuse di Donald Trump, che Papa Leone XIV lancia nuovi moniti al presidente Usa. Senza mai nominarlo, ma con un chiaro riferimento alle ... corriereadriatico.it

Caso Papa Leone – #Trump, l’attacco del presidente USA alla premier #Meloni. Ecco cosa ha detto https://qds.it/papa-leone-trump-attacco-meloni-cosa-succede/ - facebook.com facebook

Ieri #Trump ha attaccato Papa Leone definendolo "debole e pessimo in politica estera" e ha pubblicato un’immagine in cui si raffigura come Gesù. Le dichiarazioni hanno provocato indignazione nella comunità cattolica e i suoi sostenitori ne hanno preso le x.com