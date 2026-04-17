Atp Monaco Flavio Cobolli in semifinale

Flavio Cobolli ha raggiunto la semifinale dell'ATP su terra rossa a Monaco. Il giocatore italiano si è imposto in due set nel quarto di finale, qualificandosi per la fase successiva del torneo. La sfida si è conclusa con il punteggio di 6-4, 6-3. Cobolli affronta ora un avversario ancora da determinare per conquistare un posto in finale.

(Adnkronos) – Flavio Cobolli passa alla semifinale dell'Atp sulla terra rossa di Monaco. L'azzurro, n. 16 del ranking, ha superato il ceco Vit Kopriva, n. 77, in due set con il punteggio di 6-3 6-2 in meno di un'ora e mezzo di gioco. —[email protected] (Web Info) “Le liste d’attesa? Una vergogna”, Francesco Vaia nel primo episodio del vodcast ‘La salute senza filtri’ “Le liste d’attesa? Una vergogna”, Francesco Vaia nel primo episodio del vodcast ‘La salute senza filtri’ .🔗 Leggi su Periodicodaily.com La tensione tra Cobolli e Munar per un nastro in finale di #DavisCup Notizie correlate Leggi anche: Flavio Cobolli in semifinale a Monaco! Solo 5 game lasciati a Kopriva Cobolli-Dedura, Atp Monaco highlights. Che punto di Flavio!Flavio Cobolli batte Diego Dedura durante il 2° turno del torneo Atp di Monaco di Baviera. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Cobolli ai quarti, Darderi fuori con Kopriva; Cobolli, bei segnali a Monaco di Baviera: è ai quarti contro Kopriva; Internazionali di Monaco di Baviera 2026: tutte le partite e i risultati in diretta · Tennis ATP; Monaco di Baviera: ci sono Cobolli e Darderi al via. LIVE Cobolli-Kopriva 6-3, 6-2, ATP Monaco 2026 in DIRETTA: terza semifinale stagionale per il romanoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-FILS NON PRIMA DELLE 16.00 Si chiude qui la DIRETTA LIVE della partita di Flavio ... oasport.it ATP Monaco di Baviera: Cobolli in semifinale, battuto KoprivaTennis - Italiani | Cobolli è il primo italiano a rientrare tra i primi quattro del torneo dopo sette anni. Sabato 18 aprile la terza semifinale della stagione ... ubitennis.com ! 6-3, 6-2 contro Kopriva e semifinale al 500 di Monaco Flavio Cobolli on fire quest'oggi e prosegue l'avventura al torneo tedesco! #flaviocobolli #cobolli #tennis #atp #monaco facebook ATP Monaco: Zverev non trema, Cerundolo schiacciasassi. Avanti anche Molcan e Shapovalov x.com