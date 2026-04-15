Nel torneo ATP di Monaco di Baviera, si sono disputati i primi quattro ottavi di finale e l’ultimo incontro dei sedicesimi. Fonseca ha superato Shelton, assicurandosi un passaggio ai quarti di finale. Inoltre, Kopriva affronterà Cobolli nel prossimo turno. La giornata ha visto diverse sfide tra giocatori di livello, con incontri che hanno determinato le qualificazioni successive alla fase ad eliminazione diretta.

I primi quattro ottavi di finale e l’ultimo incontro dei sedicesimi caratterizzano il programma di giornata del torneo ATP di Monaco di Baviera. Il brasiliano Joao Fonseca conferma la sua crescita e guadagna l’accesso ai quarti contro Ben Shelton, finalista dello scorso anno. Flavio Cobolli sfiderà, nei quarti, il ceco Vit Kopriva. In apertura di giornata il brasiliano Joao Fonseca, numero 35 del ranking, domina il francese Arthur Rinderknech, testa di serie numero sette, 6-3 6-2 in un’ora e ventidue minuti e si regala la qualificazione per i quarti di finale contro Ben Shelton. L’ungherese Fabian Marozsan completa l’incontro sospeso ieri per oscurità e rimonta il greco Stefanos Tsitsipas 3-6 7-6(5) 6-4 in due ore e trentadue minuti dopo aver annullato un match point.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - ATP Monaco 2026, Fonseca si guadagna la sfida con Shelton. Kopriva sfiderà Cobolli

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