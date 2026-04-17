ATP Madrid Alcaraz e Djokovic ko | cosa cambia per il sorteggio di Sinner

Durante l’ATP di Madrid, sia Carlos Alcaraz che Novak Djokovic sono stati eliminati, lasciando il torneo senza i loro nomi tra i partecipanti. La presenza di questi due tennisti ha sempre influenzato il sorteggio e il tabellone, ma ora la loro assenza potrebbe portare a modifiche nella distribuzione degli avversari e nel percorso di altri giocatori. Jannik Sinner, che dovrebbe tornare in campo, potrebbe beneficiare di questa situazione, anche se i dettagli specifici del nuovo schema non sono ancora stati ufficializzati.

Jannik Sinner dovrebbe tornare in campo per l’Atp di Madrid 2026, ma non ci saranno Alcaraz e Djokovic: come può cambiare il sorteggio e il tabellone Il momento nero di Carlos Alcaraz impatta inevitabilmente anche su Jannik Sinner. A Montecarlo, l’altoatesino è tornato a essere il numero uno al mondo, un evento storico – l’ennesimo – per l’Italia del tennis, anche perché avvenuto sulla terra rossa, in teoria la superficie preferita dello spagnolo. L’iberico avrebbe subito potuto ristabilire le gerarchie vincendo l’Atp di Barcellona, ma ha dovuto dare forfait a causa di un infortunio. Ma non sarà l’unico a non esserci: infatti, mancherà anche Novak Djokovic, numero 4 al mondo.🔗 Leggi su Sportface.it

Notizie correlate

Cosa cambia nel sorteggio a Madrid senza Alcaraz e Djokovic. Incroci differenti per SinnerIl Masters 1000 di Madrid 2026 si terrà dal 22 aprile al 3 maggio e promette grande spettacolo, anche se quest’oggi è arrivata la notizia di un...

Atp Barcellona, allarme Alcaraz per infortunio: cosa cambia per SinnerAbbiamo ancora negli occhi lo splendido successo di Jannik Sinner a Montecarlo che gli ha permesso di tornare primo al mondo, e dopo le ottime...

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: Tennis ATP e WTA · Madrid Open 2026: programma, orari, dove vedere le partite in diretta tv e streaming; L'annuncio di Alcaraz: il problema al polso è grave, salta il Masters 1000 di Madrid. Mi fa molto male. Sinner giocherà Roma da numero 1; Alcaraz salta anche Madrid, lo spagnolo: Una decisione che mi addolora moltissimo; Il forfait di Alcaraz, assist per l'allungo di Sinner: Jannik a Roma da n.1 e se gioca Madrid...

Carlos Alcaraz rinuncia all'Atp Madrid: l'annuncio e le news in direttaDopo essersi ritirato per un problema al polso da Barcellona, Carlos Alcaraz ha annunciato con un post sui social che non giocherà neanche il Masters 1000 di Madrid, in programma dal 22 aprile (in dir ... sport.sky.it

ATP Madrid, Alcaraz e Djokovic ko: cosa cambia per il sorteggio di SinnerJannik Sinner dovrebbe tornare in campo per l’Atp di Madrid 2026, ma non ci saranno Alcaraz e Djokovic: come può cambiare il sorteggio e il tabellone Il momento nero di Carlos Alcaraz impatta ... sportface.it

DOPO BARCELLONA, ALCARAZ RINUNCIA ANCHE A MADRID Il problema al polso tormenta lo spagnolo e costringe Carlitos a dare forfait a Madrid per il secondo anno consecutivo. 1 Sinner è certo di restare in vetta al ranking ATP fino a Roma Forza - facebook.com facebook

Con il forfait di Alcaraz a Madrid Jannik Sinner è sicuro di restare numero uno del mondo fino agli Internazionali BNL d'Italia 1 x.com