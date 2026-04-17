ATP di Barcellona Musetti avanti nel torneo | batte Moutet e vola ai quarti di finale

Da cdn.ilfaroonline.it 17 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Lorenzo Musetti si è qualificato per i quarti di finale dell’ATP di Barcellona dopo aver battuto negli ottavi il francese Corentin Moutet con i punteggi di 6-3 e 6-4. Il tennista italiano, numero due del seeding, ha conquistato la vittoria in due set. La partita si è giocata sui campi di Barcellona e ora Musetti si prepara per il prossimo match nel torneo.

Barcellona – Lorenzo Musetti ai quarti del torneo Atp di Barcellona. L’azzurro, testa di serie numero 2, negli ottavi di finale supera il francese Corentin Moutet per 6-3, 6-4. Il toscano affronterà il francese Arthur Fils, testa di serie numero 9, vittorioso in 2 set contro lo statunitense Brandon Nakashima per 6-2, 6-3. Eliminato, invece, Lorenzo Sonego. Il piemontese viene sconfitto dal russo Andrei Rublev, numero 5 del tabellone, che si impone per 6-2, 6-3. (Fonte Adnkronos) Foto Fitp Tennis – Facebook ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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