ATP di Barcellona Musetti avanti nel torneo | batte Moutet e vola ai quarti di finale

Lorenzo Musetti si è qualificato per i quarti di finale dell’ATP di Barcellona dopo aver battuto negli ottavi il francese Corentin Moutet con i punteggi di 6-3 e 6-4. Il tennista italiano, numero due del seeding, ha conquistato la vittoria in due set. La partita si è giocata sui campi di Barcellona e ora Musetti si prepara per il prossimo match nel torneo.

Barcellona – Lorenzo Musetti ai quarti del torneo Atp di Barcellona. L’azzurro, testa di serie numero 2, negli ottavi di finale supera il francese Corentin Moutet per 6-3, 6-4. Il toscano affronterà il francese Arthur Fils, testa di serie numero 9, vittorioso in 2 set contro lo statunitense Brandon Nakashima per 6-2, 6-3. Eliminato, invece, Lorenzo Sonego. Il piemontese viene sconfitto dal russo Andrei Rublev, numero 5 del tabellone, che si impone per 6-2, 6-3. (Fonte Adnkronos) Foto Fitp Tennis – Facebook ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Notizie correlate LIVE Musetti-Moutet 6-3, 6-4, ATP Barcellona 2026 in DIRETTA: l’azzurro vince e vola ai quartiCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SONEGO-RUBLEV (NON PRIMA DELLE 13. LIVE Musetti-Moutet 0-0, ATP Barcellona 2026 in DIRETTA: inizia l’incontro, in palio i quarti di finaleCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SONEGO-RUBLEV (NON PRIMA DELLE 13. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Tennis ATP · Barcellona Open 2026: programma, orari, dove vedere le partite in diretta tv e streaming; Barcellona: Musetti e Sonego in tabellone; Sorteggio Atp 500 Barcellona: Musetti pesca Landaluce, forfait di Ruud e Aliassime; Musetti batte Moutet e va ai quarti, fuori Sonego. Atp Barcellona 2026, oggi Musetti-Fils: orario, dove vederla e quoteTorna in campo oggi, venerdì 17 aprile 2026, Lorenzo Musetti impegnato nei quarti di finale dell'Atp 500 di Barcellona. Dopo i successi ottenuti contro Martin ... lapresse.it Atp 500 di Barcellona 2026, Musetti-Fils vale la semifinale: orario e dove vedere la sfidaL'azzurro può eguagliare il suo miglior risultato sulla terra rossa catalana. In parità il bilancio dei precedenti ... sport.quotidiano.net Dall'idea Bastoni al Barcellona all'Italia fuori dal Mondiale, Fontecchio parla da tifoso e sbotta: "Non è bello per niente" facebook #Barcellona, vuoi #Bastoni Pagalo! Hector #Fort non è una contropartita seria per l' #Inter x.com