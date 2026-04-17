ATP di Barcellona Lorenzo Musetti eliminato ai quarti di finale | avanti Fils

Nell’ATP 500 di Barcellona, si interrompe la corsa di Lorenzo Musetti ai quarti di finale. La sua avventura nel torneo si ferma in questa fase, mentre avanza il tennista francese che lo ha eliminato. La competizione continua con altri atleti pronti a sfidarsi nelle prossime sfide del torneo catalano. La giornata del 17 aprile ha visto quindi un’uscita a sorpresa tra i protagonisti del quadro principale.

Barcellona, 17 aprile 2026 – Sorpresa nell’Atp 500 di Barcellona, oggi venerdì 17 aprile. Si ferma ai quarti di finale la corsa di Lorenzo Musetti nel torneo catalano. L’azzurro, numero 9 del mondo e seconda testa di serie, cede al francese Arthur Fils, numero 30 del ranking Atp e 9 del tabellone, con il punteggio di 6-3, 6-4 in un’ora e 17 minuti di gioco. Mai in partita l’azzurro, in difficoltà per tutto il match: ora Fils affronterà in semifinale il vincente della sfida fra Norrie e Jodar. (Fonte Adnkronos) Foto Fitp Tennis – Facebook ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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