Atp Barcellona non è il vero Musetti | eliminato ai quarti da Fils

Lorenzo Musetti è stato eliminato ai quarti di finale dell’ATP di Barcellona dopo aver perso contro Fils. La competizione ha visto il giocatore perderne il turno, interrompendo così il percorso nel torneo. La partita si è conclusa con la vittoria di Fils, mentre Musetti ha lasciato il torneo senza proseguire oltre questa fase. La sconfitta segna l’uscita dell’italiano dalla competizione in questa occasione.

Non è un periodo fortunato per Lorenzo Musetti, che viene eliminato ai quarti di finale dall’ATP Barcellona: va avanti Fils Il Lorenzo Musetti del 2025 non c’è più, almeno non per il momento. L’azzurro è come se fosse entrato in un black-out mentale e fisico che non gli permette più di ottenere i risultati sperati. L’italiano è passato dall’essere il numero 5 al mondo a poter diventare il numero 3. Ma dopo il forfait contro Novak Djokovic agli Australian Open e l’infortunio, è come se la sua luce si fosse spenta. Dopo lo stop forzato, non è più lo stesso e l’ha dimostrato anche oggi contro Arthur Fils, un avversario scomodo e potente, ma che oggi ha vinto troppo agevolmente a Barcellona.🔗 Leggi su Sportface.it

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