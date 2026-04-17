Atp Barcellona 2026 Musetti esce ai quarti | sconfitto da Fils in due set

Lorenzo Musetti è stato eliminato ai quarti di finale dell’ATP di Barcellona 2026. Il tennista italiano, numero nove del ranking e seconda testa di serie, ha perso in due set contro il francese Arthur Fils, numero trenta del mondo e nona testa di serie nel tabellone. La partita si è conclusa con il francese che ha ottenuto la vittoria.

Lorenzo Musetti fuori dall’Atp Barcellona 2026. L’azzurro, n°9 del ranking e testa di serie n°2 del tabellone, è stato eliminato ai quarti di finale dal francese Arthur Fils, n°30 del mondo e n°9 del main draw. Il 24enne di Carrara ha perso in due set con il punteggio di 6-3 6-4 in un’ora e 16 minuti di gioco. Sfuma così la possibilità per il toscano di raggiungere la semifinale per la quinta volta negli ultimi sei tornei disputati sulla terra battuta ed eguagliare il suo miglior risultato a Barcellona (la semifinale del 2023). Already a year to remember?? @ArthurFils surges into his 3rd semi-final of the season with a statement victory @bcnopenbs #BCNOpenBS pic.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Atp Barcellona 2026, Musetti esce ai quarti: sconfitto da Fils in due set Notizie correlate Leggi anche: Barcellona amara per Musetti: fuori ai quarti contro Fils in due set ATP Barcellona 2026, Arthur Fils sfiderà Musetti nei quarti di finale. Rublev elimina SonegoArchiviata la giornata dedicata agli ottavi di finale della parte bassa dell’ATP 500 di Barcellona. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Tennis ATP · Barcellona Open 2026: programma, orari, dove vedere le partite in diretta tv e streaming; Musetti batte Moutet e va ai quarti, fuori Sonego; Tabellone ATP Barcellona 2026: Musetti, sulla strada c’è Vacherot. Sonego nel quarto di Alcaraz; Alcaraz per tornare numero 1, Musetti cerca fiducia: la guida al torneo. Musetti eliminato in due set a Barcellona: Fils vince e va in semifinaleBARCELLONA - La corsa di Musetti all'Atp 500 di Barcellona si ferma nei quarti di finale. Fils vince in due set (6-3, 6-4) dominando e meritando la qualificazione in semifinale. Lorenzo non è mai rius ... corrieredellosport.it LIVE Musetti-Fils 3-6 4-6, ATP Barcellona 2026 in DIRETTA: sconfitta netta dell’azzurro, passa il franceseCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI COBOLLI-KOPRIVA DALLE 11.00 17.30 Termina qui questa cronaca testuale in Diretta e in Live ... oasport.it MUSETTI ELIMINATO A BARCELLONA Musetti cade contro il francese Arthur Fils in due set (6-3, 6-4) e non strappa il pass per la semifinale all'ATP di Barcellona #Tuttosport #Musetti #ATPBarcellona - facebook.com facebook Atp Barcellona e Monaco, il programma di oggi: partite e orari #SkySport #Tennis #SkyTennis x.com