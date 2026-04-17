Atp Barcellona Musetti ai quarti e Sonego eliminato

Lorenzo Musetti ha qualificato ai quarti di finale del torneo ATP di Barcellona dopo aver battuto negli ottavi il francese Corentin Moutet con i punteggi di 6-3, 6-4. L’azzurro, numero due del seeding, ha conquistato la vittoria in due set. Sonego, invece, è stato eliminato nel corso della stessa competizione.

(Adnkronos) – Lorenzo Musetti ai quarti del torneo Atp di Barcellona. L'azzurro, testa di serie numero 2, negli ottavi di finale supera il francese Corentin Moutet per 6-3, 6-4. Il toscano affronterà il francese Arthur Fils, testa di serie numero 9, vittorioso in 2 set contro lo statunitense Brandon Nakashima per 6-2, 6-3. Eliminato, invece, Lorenzo Sonego. Il piemontese viene sconfitto dal russo Andrei Rublev, numero 5 del tabellone, che si impone per 6-2, 6-3. —[email protected] (Web Info) Voli a rischio in Europa tra 6 settimane? Crisi di Hormuz e effetto sul traffico aereo Voli a rischio in Europa tra 6 settimane? Crisi di Hormuz e effetto sul traffico aereo Trump: “Papa deve capire, Iran può colpire anche Italia”.🔗 Leggi su Periodicodaily.com Notizie correlate ATP Barcellona 2026, Arthur Fils sfiderà Musetti nei quarti di finale. Rublev elimina SonegoArchiviata la giornata dedicata agli ottavi di finale della parte bassa dell’ATP 500 di Barcellona. Leggi anche: LIVE Sonego-Rublev 2-6, 3-6, ATP Barcellona 2026 in DIRETTA: il russo accede ai quarti Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Musetti batte Moutet e va ai quarti, fuori Sonego; Tennis ATP · Barcellona Open 2026: programma, orari, dove vedere le partite in diretta tv e streaming; Barcellona, Musetti supera Moutet in due set: ai quarti Fils o Nakashima. Sonego ko con Rublev; Musetti avanti nel torneo di Barcellona e Sonego eliminato. Musetti vola ai quarti dell'Atp Barcellona: battuto Moutet in due setDopo aver battuto lo spagnolo Landaluce all'esordio, l'azzurro affronta il francese sulla terra rossa del torneo catalano: aggiornamenti in tempo reale ... corrieredellosport.it LIVE Musetti-Moutet 6-3, 6-4, ATP Barcellona 2026 in DIRETTA: l’azzurro vince e vola ai quartiCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SONEGO-RUBLEV (NON PRIMA DELLE 13.30) 17.59 Termina qui la DIRETTA LIVE testuale di ... oasport.it Musetti ai quarti a Barcellona: Moutet eliminato Lorenzo Musetti continua il suo percorso all’ATP 500 di Barcellona e supera Corentin Moutet in due set, 6-3 6-4, chiudendo la pratica dopo un’ora e 42 minuti di gioco. Per lui si tratta del terzo quarto di final - facebook.com facebook ULTIM'ORA TENNIS ATP 500 Barcellona, Lorenzo Sonego fuori agli ottavi Sconfitto da Andrey Rublev in due set (6-2, 6-3) #SkySport #SkyTennis x.com