ATP Doha 2026 Alcaraz a fatica approda in semifinale Avanzano Rublev e Fils

Carlos Alcaraz ha raggiunto con fatica la semifinale dell’ATP Doha 2026, dopo una partita molto combattuta contro un avversario difficile. La sua vittoria è arrivata grazie a un ultimo set tirato, che ha richiesto tutta la sua energia. Nel frattempo, Andrej Rublev e Benjamin Fils hanno superato i loro incontri e si sono qualificati per le semifinali. Ora si attende il confronto tra Sinner e Mensik, che completerà il quadro dei quarti di finale del torneo. La competizione resta molto aperta.

Sarà la sfida tra Jannik Sinner e Jakub Mensik a completare il quadro dei quarti di finale dell'ATP 500 di Doha. Nel prestigioso appuntamento in Qatar, tre delle quattro partite di giornata hanno già emesso il loro verdetto e, per il numero uno del mondo Carlos Alcaraz, il passaggio del turno è stato tutt'altro che agevole contro il russo Karen Khachanov (n.17 ATP). L'iberico è stato costretto alla rimonta dopo aver ceduto il primo set al tie-break, di fronte a un avversario solido e particolarmente convincente. Nervosismo evidente per Alcaraz, anche a causa di un warning ricevuto e contestato con veemenza nel corso del parziale iniziale.