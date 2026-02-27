ATP Acapulco Cobolli è in semifinale | battuto Wu Yibing in due set

Flavio Cobolli ha raggiunto le semifinali a Acapulco grazie a una vittoria in due set contro Wu Yibing. Dopo un inizio difficile, il giovane tennista ha trovato il ritmo e ha portato a casa il match con determinazione. La partita si è conclusa rapidamente, dimostrando la sua capacità di adattarsi alle sfide del torneo. Ora si prepara per il prossimo ostacolo nel torneo messicano.

Nel tennis le cose cambiano in fretta, prima di quanto ci si potrebbe aspettare. Flavio Cobolli era reduce da settimane molto complicate tra infortuni e le difficoltà nell’esprimere il suo miglior gioco. Era parso evidente anche ad Acapulco, dove di certo non aveva giocato il suo miglior tennis. Ma ora, sul più bello, è tornato a crescere e ritrovare i colpi migliori del suo repertorio. Infatti, ha battuto Wu Yibing in due set arrivando dritto dritto in semifinale, un traguardo che non era per nulla scontato visto lo stato di forma dell’azzurro. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it

