L'Atalanta si prepara per la sfida contro la Roma, in programma sabato 18 aprile alle 20,45 all’Olimpico. Hien resterà fuori per infortunio, mentre lo svedese, Rossi e Sulemana sono in dubbio e potrebbero non essere disponibili per la partita. Nel frattempo, Scamacca si candida per un posto dal primo minuto nel reparto offensivo.

CALCIO. Lo svedese, Rossi e Sulemana vanno verso il forfait per la gara all’Olimpico, sabato 18 aprile (alle 20,45) contro l’ex Gasperini. In attacco l’azzurro in ballottaggio con Krstovic, ma spera anche Raspadori. Hien, Rossi e Sulemana restano ai box, Scamacca si candida a un posto da titolare contro la Roma, sabato 18 aprile (alle 20,45) all’Olimpico contro l’ex Gasperini. Non ci sono novità sul fronte infermeria in casa Atalanta: Hien è sempre alle prese con un risentimento al bicipite femorale sinistro, Rossi soffre di pubalgia e Sulemana lamenta un dolore al piede. Quasi certamente tutti e tre resteranno in infermeria per la gara con la Roma, per la quale Scamacca è in ballottaggio con Krstovic per un posto al centro dell’attacco.🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Atalanta, Hien resta ai box. Scamacca si candida per un posto dal 1’ con la Roma

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