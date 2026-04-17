Atalanta i dolci ricordi all’Olimpico con la Roma e la sfida a Gasperini che non se la passa benissimo

L'incontro tra l'Atalanta e la Roma all'Olimpico ha portato alla luce ricordi di partite passate e momenti significativi tra le due squadre. La sfida ha visto anche un confronto tra la squadra bergamasca e il suo allenatore, il cui stato di forma non è dei migliori. Le partite tra queste squadre sono spesso ricordate per le emozioni e le occasioni che hanno lasciato un segno nel campionato.

Ogni incontro tra l’Atalanta e Gian Piero Gasperini non può che essere speciale. D’altronde il passato non si cancella e nemmeno si dimentica: le pagine di storia che sono state scritte restano nei libri. Anche quando ci si ritrova da avversari, con umori anche abbastanza opposti, anche se in realtà nessuna delle due almeno in questo momento è in linea per centrare l’obiettivo Champions League. Anche se c’è un peso diverso: la Roma se l’è imposto attraverso il suo allenatore, che ha dichiarato di non aver ricevuto quell’input dalla società, mentre la Dea si è trovata ad inseguirlo dopo una partenza difficile, ma ora lo vede allontanarsi progressivamente, con la Coppa Italia sempre più in primo piano.🔗 Leggi su Bergamonews.it

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