Roma-Atalanta sfida dei ricordi | Gasperini ritrova il passato per blindare il presente

Sabato sera all’Olimpico si disputerà la partita tra Roma e Atalanta, con l’allenatore ospite che affronta una squadra alla quale è stato legato per quasi dieci anni. La sfida rappresenta un momento importante per la corsa europea dei giallorossi, mentre il tecnico bergamasco si troverà a gestire emozioni e ricordi legati al passato, cercando di concentrarsi sull’obiettivo attuale. La partita ha un peso significativo per entrambe le squadre in classifica.

Sabato sera all’Olimpico arriverà l’Atalanta e Gian Piero Gasperini dovrà mettere tutto da parte. Emozioni, ricordi e un legame lungo quasi un decennio lasceranno spazio a una sfida che per la Roma vale moltissimo per la corsa europea. Dopo aver salutato Bergamo la scorsa estate per abbracciare il progetto giallorosso, il tecnico si ritrova di fronte una squadra del tutto cambiata. L’avvio complicato sotto la gestione di Juric aveva fatto vacillare i nerazzurri, ma con Raffaele Palladino la Dea sembra aver ritrovato equilibrio, risultati e identità. Un avversario quindi, tutt’altro che in difficoltà, e che Gasp conosce forse meglio di chiunque altro.🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma-Atalanta, sfida dei ricordi: Gasperini ritrova il passato per blindare il presente ‘Zia Margherita racconta’, raccontare il passato per capire il presente attraverso la forza dei ricordiIn un panorama narrativo che si intreccia fra memoria e racconto autobiografico, Zia Margherita racconta di Margherita Bonfilio, pubblicato da SBS... Leggi anche: Roma, missione sorpasso: Gasperini sfida la Cremonese per blindare il quarto posto BORDOCAM ATALANTA ROMA 1-0: il ritorno di Gasperini e la lite con Palladino | DAZN