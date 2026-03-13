Gasperini lancia la sfida dell’Olimpico | A Roma non passerà ciò che è passato qui

Gasperini ha commentato la prossima partita dell’Olimpico, affermando che a Roma non passerà ciò che è successo in passato. La serata di ieri ha visto il confronto tra Bologna e Roma, con un match caratterizzato da un’intensa battaglia tattica. L’attenzione ora si concentra sul ritorno, che si terrà giovedì prossimo, e sulla sfida tra le due squadre.

Nella serata di ieri, il post-partita della sfida tra Bologna e Roma ha delineato i contorni di un confronto tattico logorante, spostando immediatamente l'asse dell'attenzione verso il ritorno previsto per giovedì prossimo. Il tecnico giallorosso Gian Piero Gasperini, pur accettando il pareggio come verdetto più equo per quanto espresso sul rettangolo verde, ha acceso la miccia polemica riguardo all'accoglienza ricevuta al Dall'Ara, definendo il clima ambientale una variabile che ha condizionato la fluidità del gioco e l'operato arbitrale. La proiezione verso il secondo atto della sfida europea — o del crocevia stagionale in campionato, data la caratura del match — suggerisce una mutazione tattica necessaria per superare l'impasse del gioco lungo imposto dalla compagine felsinea.