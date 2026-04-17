Aston Villa troppo forte il Bologna saluta l' Europa League

Da ilgiornaleditalia.it 17 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Bologna si separa dall'Europa League dopo aver subito una sconfitta per 4-0 in Inghilterra contro l'Aston Villa nei quarti di finale. La squadra italiana non è riuscita a contrastare la forza degli avversari e lascia il torneo. La partita si è disputata a Birmingham, dove i padroni di casa hanno dominato l'incontro. Con questa sconfitta, il percorso europeo del Bologna si conclude ai quarti di finale.

I felsinei cedono per 4-0 in Inghilterra e vengono eliminati nei quarti BIRMINGHAM (INGHILTERRA) - Il Bologna non riesce nell'impresa e dice addio ai sogni di gloria in Europa League. A Birmingham è l'Aston Villa a imporsi con un netto 4-0, maturato quasi interamente nella prima frazione di gioco. La partita si sblocca al 16'. Buendia verticalizza per Rogers, il quale serve dalla sinistra una palla d'oro per Watkins che, tutto libero a centro area, punisce Ravaglia per l'1-0 e capitalizzando al meglio una splendida azione corale. Due minuti dopo, ci vogliono i guanti di Ravaglia per fermare un destro a giro di Rogers. Il primo guizzo emiliano è firmato Bernardeschi, che al 21' ci prova con un sinistro da fuori ma trova attento Martinez alla respinta.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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BOLOGNA - ASTON VILLA 1-3 || AL BOLOGNA FC NON BASTA IL | EUROPA LEAGUE |

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