Aston Villa troppo forte il Bologna saluta l' Europa League

Il Bologna si separa dall'Europa League dopo aver subito una sconfitta per 4-0 in Inghilterra contro l'Aston Villa nei quarti di finale. La squadra italiana non è riuscita a contrastare la forza degli avversari e lascia il torneo. La partita si è disputata a Birmingham, dove i padroni di casa hanno dominato l'incontro. Con questa sconfitta, il percorso europeo del Bologna si conclude ai quarti di finale.

I felsinei cedono per 4-0 in Inghilterra e vengono eliminati nei quarti BIRMINGHAM (INGHILTERRA) - Il Bologna non riesce nell'impresa e dice addio ai sogni di gloria in Europa League. A Birmingham è l'Aston Villa a imporsi con un netto 4-0, maturato quasi interamente nella prima frazione di gioco. La partita si sblocca al 16'. Buendia verticalizza per Rogers, il quale serve dalla sinistra una palla d'oro per Watkins che, tutto libero a centro area, punisce Ravaglia per l'1-0 e capitalizzando al meglio una splendida azione corale. Due minuti dopo, ci vogliono i guanti di Ravaglia per fermare un destro a giro di Rogers. Il primo guizzo emiliano è firmato Bernardeschi, che al 21' ci prova con un sinistro da fuori ma trova attento Martinez alla respinta.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Aston Villa troppo forte, il Bologna saluta l'Europa League BOLOGNA - ASTON VILLA 1-3 || AL BOLOGNA FC NON BASTA IL | EUROPA LEAGUE | Notizie correlate Europa League: Bologna-Aston Villa 1-3Il Bologna è sconfitto 3-1 dall'Aston Villa nell'andata dei quarti di finale di Europa League. Europa League, definiti i Quarti: Bologna-Aston Villa è il big matchIl quadro dei Quarti di Finale di Europa League 2025/26 è ufficialmente completo: il Bologna di Vincenzo Italiano sarà l’unica rappresentante... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Aston Villa troppo forte, il Bologna saluta l'Europa League; Bologna, troppi errori con l’Aston Villa: finisce 1-3. Ora serve un’impresa titanica; Aston Villa-Bologna 4-0, pagelle: Watkins maestoso, Miranda affoga; ? Aston Villa-Bologna 4-0: Europa League 2026. Risultato finale e highlights. Aston Villa troppo forte, il Bologna saluta l’Europa LeagueBIRMINGHAM (INGHILTERRA) (ITALPRESS) - Il Bologna non riesce nell'impresa e dice addio ai sogni di gloria in Europa League. A Birmingham è l'Aston Villa a ... italpress.com Aston Villa-Bologna, Italiano: Oltre le aspettative, il nostro percorso è positivoLeggi su Sky Sport l'articolo Aston Villa-Bologna, Italiano: 'Oltre le aspettative, il nostro percorso è positivo' ... sport.sky.it Al Villa Park l'Aston Villa vince 4-0 con i gol di Watkins, Buendia, Rogers e Konsa. Bologna fuori malamente dall'Europa League. Non è stata una notte stellata quella a Birmingham per il Bologna, nel match in trasferta del ritorno dei quarti di finale d'Europa - facebook.com facebook : “ `” Le parole di Riccardo #Orsolini dopo la sconfitta contro l’Aston Villa e l’eliminazione dall’ #EuropaLeague @Jadegiacalone #Sportitalia x.com