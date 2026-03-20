Europa League definiti i Quarti | Bologna-Aston Villa è il big match

I quarti di finale dell’Europa League 202526 sono stati ufficialmente annunciati, con il Bologna di Vincenzo Italiano che si prepara ad affrontare l’Aston Villa di Unai Emery. Il match tra le due squadre sarà il grande appuntamento del prossimo turno, mentre le altre quattro sfide vedranno confrontarsi squadre di diversi paesi europei. Il Bologna è l’unica squadra italiana rimasta in corsa nella competizione.

Il quadro dei Quarti di Finale di Europa League 202526 è ufficialmente completo: il Bologna di Vincenzo Italiano sarà l’unica rappresentante italiana tra le migliori otto d’Europa, dove troverà ad attenderlo l’ Aston Villa di Unai Emery. Gli inglesi hanno blindato la qualificazione superando agevolmente il Lille (2-0), confermandosi tra i favoriti assoluti per la vittoria finale. La serata ha sorriso anche al Nottingham Forest, che ha strappato il pass ai calci di rigore contro un Midtjylland disastroso dal dischetto (tre errori su tre), portando a due il numero delle rappresentanti della Premier League nel prossimo turno. Le grandi protagoniste del ritorno degli ottavi sono state però le rimonte spagnole e tedesche. 🔗 Leggi su Serieagoal.it

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