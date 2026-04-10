Un attaccante di una squadra di calcio ha espresso la sua voglia di lasciare il club, dopo aver segnato una doppietta decisiva in una competizione europea. Si dice pronto a partire, sentendosi in forma e motivato, mentre la stagione sta per concludersi. La sua prestazione ha attirato l’attenzione, e ora sembra desideroso di cambiare squadra. La situazione è al centro dell’attenzione nel mondo dello sport.

2026-04-10 00:17:00 Breaking news: L’attaccante si sente fresco per la dirittura d’arrivo della stagione. Ollie Watkins ha dichiarato di essere “rapido di partire” per il run-in di fine stagione dell’Aston Villa dopo che la sua doppietta ha dato loro il comando dei quarti di finale di Europa League contro il Bologna. Il Villa ha un piede in semifinale dopo la vittoria per 3-1 allo Stadio Renato Dall’Ara, nonostante abbia trascorso gran parte della gara sulla difensiva. Il Bologna sembrava aver preso il vantaggio nel primo tempo quando Ezri Konsa deviava sulla linea un tiro di Santiago Castro. Ma il Villa viene salvato dalla bandiera del fuorigioco e approfitta di quella tregua, Konsa porta in vantaggio poco prima dell’intervallo dopo che il portiere del Bologna Federico Ravaglia ha sventolato un corner di Youri Tielemans. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Aston Villa: Watkins non vede l’ora di partire dopo la decisiva doppietta UEL

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