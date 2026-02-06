Candidature aperte per il premio Vibo Smart | 5mila euro in palio per progetti innovativi

Il Comune di Vibo Valentia ha aperto le candidature per la seconda edizione del premio “Vibo Smart”. Le imprese locali possono partecipare presentando progetti innovativi e, in palio, ci sono 5mila euro. La gara è rivolta a chi ha idee nuove per migliorare il territorio e l’economia della zona. La scadenza per le iscrizioni è ancora da comunicare.

Il Comune di Vibo Valentia ha lanciato ufficialmente la seconda edizione del Premio “Vibo Smart”, un’iniziativa dedicata esclusivamente alle imprese locali, con un premio di 5.000 euro in palio. La scadenza per la presentazione delle candidature è fissata al 15 maggio 2026. Questo nuovo bando, presentato in ambito economia e innovazione tecnologica, mira a favorire lo sviluppo di soluzioni digitali, sostenibili e inclusive che migliorino la qualità della vita nei quartieri degradati. L’assessorato alla Digitalizzazione e alle Innovazioni tecnologiche, guidato da Luisa Santoro, ha voluto raccordare il progetto alla visione della città come comunità digitale, sostenibile e inclusiva.🔗 Leggi su Ameve.eu Approfondimenti su Vibo Valentia Sostenibilità, 10 tesi per il futuro: aperte le candidature al premio di laurea promosso da Symbola È aperta la seconda edizione del premio di laurea “10 tesi per la sostenibilità”, promosso da Fondazione Symbola, Luiss Guido Carli e Unioncamere, con il supporto di Deloitte Climate & Sustainability. Premio letterario “Futura–Raccontare la Lombardia“ . Aperte le candidature per gli scrittori esordienti Sono aperte le candidature per il Premio letterario “Futura – Raccontare la Lombardia”, rivolto agli scrittori esordienti. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Vibo Valentia Argomenti discussi: Aperte le candidature per la Global Money Week 2026; Online il Bando per il Servizio Civile Regionale, 8 le posizioni aperte in Erdis Marche. Per presentare le domande c’è tempo fino al 27...; Sono aperte le candidature per il Premio internazionale UNESCO-Russia Mendeleev per le Scienze di base. Scadenza: 15 marzo 2026; Vivi da protagonista i Top Events 2026: aperte le candidature per diventare volontari. INFN STEAM Summer Camp 2026: aperte le candidatureIl Summer Camp si terrà dal 12 al 16 luglio 2026 presso i Laboratori Nazionali del Gran Sasso dell’INFN (AQ), uno dei centri di ricerca sotterranei più importanti al mondo. Durante la settimana, i ... abruzzonews.eu Referendum, a Bagnacavallo aperte le candidature per gli scrutatoriC’è tempo fino al 21 febbraio per comunicare la propria disponibilità a svolgere il ruolo di scrutatore in occasione del referendum di domenica 22 e ... ravennanotizie.it PREMIO VIBO SMART 2026: APERTE LE CANDIDATURE! Il Comune di Vibo Valentia lancia la seconda edizione del "Premio Vibo Smart", quest'anno dedicata alle imprese che sviluppano soluzioni innovative per una città più digitale, sostenibile e inclus facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.