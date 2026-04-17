Assoluti Riccione | super Del Signore delude Ceccon Tutti i risultati

Durante la penultima giornata degli Assoluti di Riccione, in evidenza la prestazione di Razzetti, che ha ottenuto risultati notevoli. Anche Del Signore ha concluso con buoni tempi, mentre Ceccon non è riuscito a ripetere le prestazioni delle gare precedenti. La competizione ha visto diversi atleti confrontarsi in varie discipline, con esiti che influenzeranno le classifiche finali.

Gli Assoluti di Riccione sono arrivati alla penultima giornata: ottima prestazione di Razzetti, poi anche di Del Signore. Delude Ceccon Lo spettacolo e le emozioni degli Assoluti che si stanno svolgendo a Riccione stanno catturando l’attenzione degli appassionati negli ultimi giorni. Oltre a una grande Sara Curtis che ha rubato la scena, ci sono tanti atleti che stanno dimostrando il loro valore. Partiamo da Alberto Razzetti, protagonista nei 100 farfalla con il tempo di 51"91, riuscendo a limare il proprio personale. Il nuotatore è stato bravo a recuperare dopo un primo errore e a vincere in rimonta. A completare il podio Francesco Ceolin, secondo in 52"00, e Michele Busa terzo in 52"04.🔗 Leggi su Sportface.it

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