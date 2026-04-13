Dal 14 al 18 aprile si svolgono a Riccione i campionati italiani di nuoto 2026. Tra gli atleti presenti, c’è anche Thomas Ceccon, che parteciperà alle gare degli Assoluti. La manifestazione si tiene nella vasca da 50 metri della località romagnola e rappresenta un momento importante per gli atleti che cercano di qualificarsi agli Europei. Ceccon, noto per le sue precedenti prestazioni, si prepara a confrontarsi con altri nuotatori italiani.

Dal 14 al 18 aprile i campionati italiani di nuoto 2026 si prenderanno la scena a Riccione. Nella vasca da 50 metri romagnola, Thomas Ceccon sarà tra gli atleti sotto i riflettori per quanto ha saputo fare in passato e per quelle che sono le sue intenzioni future. Una stagione particolare quella del campione veneto che nel mese di marzo ha deciso di affrontare l a trasferta in Cina e competere a livello internazionale in diverse gare. L’azzurro si è cimentato nei 50100 dorso, 50100 farfalla ottenendo buoni riscontri cronometrici, in relazione anche al periodo in cui questi tempi sono stati ottenuti. A Riccione, tuttavia, lo vedremo in azione in altre specialità, ovvero i 50 stile libero e i 200 dorso.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Thomas Ceccon inizia la rincorsa agli Europei dagli Assoluti di Riccione: le gare a cui è iscritto

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