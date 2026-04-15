Assoluti di Nuoto Sara Curtis va velocissima nei 50 dorso | arriva il record italiano

Nella seconda giornata degli Assoluti di Nuoto svolti a Riccione, la nuotatrice ha stabilito il record italiano nei 50 dorso. La competizione ha visto protagonisti atleti di alto livello, con numerosi risultati significativi nelle finali di questa edizione primaverile del 2026. La manifestazione si è conclusa con numerosi record e prestazioni di rilievo nel panorama nazionale.

Riccione, 15 aprile 2026 – E’ stata una seconda giornata di finali di emozioni e di alto livello agonistico agli Assoluti di Nuoto, edizione primavera 2026. Allo Stadio del Nuoto di Riccione, Sara Curtis va velocissima nei 50 dorso e si prende il record italiano. Lo fa anche Lisa Angiolini nei 200 rana. Ed entrambe vincono il titolo italiano. Con loro, festeggia anche Alberto Razzetti che mette l’oro al collo nei 200 farfalla e Bianca Nannucci, campionessa nazionale nei 200 stile libero. Di rabbia e potenza in acqua, Simone Cerasuolo si prende il titolo nei 100 rana e Anita Gastaldi disegna una straordinaria gara nei 100 farfalla. Michele Lamberti torna sul primo gradino del podio, dopo il record italiano della giornata di apertura (leggi qui), e fa doppietta in competizione nei 100 dorso.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Notizie correlate LIVE Nuoto, Campionati Italiani nuoto 2026 in DIRETTA: record italiano di Sara Curtis nei 50 dorso. Razzetti convinceCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLE BATTERIE DEL MATTINO 18. Assoluti di Nuoto, Lamberti fa il record italiano nei 50 dorso: “Un risultato che mi appaga tanto”Riccione, 14 aprile 2026 – Si sono aperti i Campionati Italiani di Nuoto, edizione primavera 2027. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Assoluti Unipol. Bene Lamberti, Pilato e Deplano. Finali dalle 18 su Raisport; Calendario Campionati Italiani nuoto 2026: programma, orari, tv, streaming; NUOTO, ASSOLUTI DI RICCIONE 2026: TUTTE LE INFORMAZIONI UTILI PER SEGUIRE LE GARE; Assoluti primaverili, Sara Curtis show: miglior tempo e record italiani sui 50 dorso. LIVE Nuoto, Campionati Italiani nuoto 2026 in DIRETTA: Curtis e Angiolini, record italiani che fanno sognare! Tempone di Cerasuolo nei 100 rana!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLE BATTERIE DEL MATTINO 19.11: Ai 50 Cerasuolo, Poggio, Mancini 19,10: Questi i protagonisti della ... oasport.it Sara Curtis show da record sui 50 dorso: Era un obiettivo! Contenta degli USA, mi allenano alla grandeSara Curtis ha illuminato la seconda giornata dei Campionati Italiani Assoluti di nuoto, strabiliando sui 50 dorso con il nuovo record nazionale: 27.33 ... oasport.it Assegnati i primi 7 titoli italiani agli Assoluti di Riccione di nuoto, con relativi pass per gli Europei di Parigi Tra i risultati più importanti abbiamo la vittoria, con nuovo record italiano, di Michele Lamberti nei 50 dorso. Quadarella domina negli 800 sl, mentr x.com Assegnati i primi 7 titoli italiani agli Assoluti di Riccione di nuoto, con relativi pass per gli Europei di Parigi Tra i risultati più importanti abbiamo la vittoria, con nuovo record italiano, di Michele Lamberti nei 50 dorso. Quadarella domina negli 800 sl, mentr facebook