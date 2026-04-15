A Riccione, gli assoluti di nuoto vedono nuovi record e pass ufficiali per gli Europei di Parigi. Curtis e Angiolini stabiliscono nuovi primati personali, mentre il record nei 50 dorso, fermo a 27

A Riccione è stata la serata dei record e dei grandi tempi. Due record italiani assoluti grazie a Sara Curtis e Lisa Angiolini, uno cadetti di Bianca Nannucci nei 200 sl che cancella l'antico limite della Pellegrini, uno di società con D'Ambrosio e prestazioni di valore mondiale come nei 100 rana di Cerasuolo a fare il Martinenghi, mentre nasce la nuova nazionale che in estate due anni dopo i Giochi cerca nuova gloria agli Europei. I campionati primaverili sono infatti validi per ottenere il pass per gli Europei di Parigi (10-16 agosto). Sara Curtis nei 50 dorso cancella il primato di Silvia Scalia fermo agli Europei di Roma 2022 in 27"39.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Assoluti a Riccione: Curtis e Angiolini, record e pass per gli Europei di Parigi

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