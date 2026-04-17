Assistenza domiciliare 112mila pazienti presi in carico nel 2025 | Superato l' obiettivo Pnrr
Nel 2025, in Puglia, sono stati assistiti più di 112 mila pazienti tramite il servizio di assistenza domiciliare, superando così l’obiettivo stabilito dal progetto Pnrr 'Casa come primo luogo di cura - Assistenza Domiciliare (ADI)'. Il progetto si rivolge agli over 65 e mira a garantire cure a domicilio per questa fascia di popolazione. I dati ufficiali indicano un incremento rispetto alle stime iniziali, con la regione che ha raggiunto e superato le aspettative previste.
Con oltre 112 pazienti assistiti lo scorso anno, la Puglia ha raggiunto e superato il target 2025 previsto per il progetto Pnrr 'Casa come primo luogo di cura - Assistenza Domiciliare (ADI)', dedicato agli over 65. I numeri - come reso noto dalla Regione - emergono dall'ultimo monitoraggio.🔗 Leggi su Baritoday.it
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