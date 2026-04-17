Migliaia di studenti si sono radunati ad Assisi in occasione di una manifestazione dedicata alla pace e al Papa. La giornata ha visto giovani provenienti da diverse parti del Paese camminare insieme lungo un percorso che intende promuovere i valori di Francesco. L’evento mira a coinvolgere le nuove generazioni in un’esperienza diretta e concreta, invitandole a riflettere sul senso di responsabilità e sulla figura di san Francesco come esempio di pace.

Assisi, 17 aprile 2026 – Conoscere Francesco, farne esperienza concreta e assumersi la responsabilità di “fare come Francesco ”. Sono i tre passi del percorso pedagogico nel quale si inserisce la due-giorni di Assisi, il meeting nazionale delle scuole di pace “Sui passi di Francesco”. Partecipano le scuole di ogni ordine e grado, che oltre agli incontri potranno vivere l’esperienza unica della Marcia per la pace in programma sabato 18 aprile. La Marcia per la pace. La Marcia di sabato – per la pace in solidarietà con le vittime di tutte le guerre e con papa Leone dopo l’attacco che gli ha rivolto il presidente degli Stati Uniti Donald Trump – sarà il culmine dei due giorni di Assisi; l’appuntamento è alle 9 a Santa Maria degli Angeli.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Assisi per la Pace (e per il Papa), migliaia di studenti verso la marcia

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