L’analisi della sociologa | Precarietà redditi troppo bassi Così è più difficile fare progetti

Una sociologa ha analizzato i cambiamenti sociali nella comunità marchigiana, evidenziando che la diminuzione dei giovani, l’ingresso tardivo nel mercato del lavoro e i redditi bassi contribuiscono a rendere più difficile pianificare il futuro e a influenzare vari aspetti della vita collettiva. Questi fattori sono collegati a un calo dei matrimoni e a trasformazioni nelle abitudini sociali della regione.

"Meno giovani, ingresso tardivo nel mondo del lavoro, reddito precario". Sono tra le cause dei cambiamenti sociali profondi, come il calo dei matrimoni, che toccano la comunità marchigiana. "Dal punto di vista demografico nelle Marche, come nel resto d'Italia, le generazioni giovani sono meno numerose e ciò ovviamente incide sui matrimoni – spiega Alessia Bertolazzi, docente di sociologia all'Università di Macerata –. In più l'ingresso nel mondo del lavoro è sempre più tardivo e oltre alla precarietà occupazionale, c'è quella legata al reddito. Nel 2025, Almalaurea, consorzio interuniversitario, ha verificato che a un anno dalla laurea un neolaureato guadagna meno di 1.