Assegno unico aprile 2026 | ecco quando arrivano i nuovi pagamenti

Tra lunedì 20 e martedì 21 aprile 2026, l’Inps effettuerà i pagamenti delle mensilità di aprile relative all’Assegno unico e universale per i nuclei familiari con figli. La somma verrà accreditata sui conti correnti dei beneficiari nel corso di queste due giornate, come previsto dalla programmazione dell’ente. I pagamenti riguardano le famiglie che hanno presentato domanda e ricevuto l’ok per il beneficio.

Tra lunedì 20 e martedì 21 aprile 2026, l’Inps disporrà il versamento delle mensilità di aprile relative all’Assegno unico e universale per i nuclei familiari con figli. La tempistica del trasferimento dei fondi segue le consuete modalità operative dell’ente previdenziale, garantendo la continuità del sostegno economico ai cittadini. Il provvedimento, che si configura come una misura strutturale per il supporto del reddito domestico, coinvolge i genitori con figli sotto i 21 anni, a condizione che vengano rispettati i parametri legati all’attività lavorativa o al percorso di studi intrapreso dai ragazzi. Per quanto riguarda invece i figli con disabilità, il beneficio non prevede alcun limite di età.🔗 Leggi su Ameve.eu

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Assegno Unico Gennaio 2026 Ecco QUANDO Arrivano i Pagamenti e Quanto Aumenta!

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