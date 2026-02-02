Assegno unico 2026 | cosa cambia quando arrivano i nuovi importi

L’INPS ha annunciato che nel 2026 ci saranno novità importanti per l’Assegno Unico Universale. Le domande già presentate rimangono valide e gli importi verranno aggiornati in base all’inflazione. La circolare n.7 del 30 gennaio spiega come cambieranno le cose e quando i benefici arriveranno alle famiglie.

Domande confermate in automatico, importi rivalutati dell’1,4% e nuovi limiti ISEE. Ecco da quando scattano aumenti e conguagli L’INPS, con la circolare n.7 del 30 gennaio 2026, ha comunicato le novità sull’Assegno Unico Universale (AUU) per figli a carico, confermando la validità automatica delle domande già in corso e l’aggiornamento degli importi in base all’inflazione. Per il 2026 non sarà necessario presentare una nuova domanda per chi ha già una pratica in stato “accolta”: la prestazione sarà riconosciuta d’ufficio in continuità, a meno che l’istanza non sia decaduta, revocata o respinta.🔗 Leggi su Baritoday.it

L'INPS ha annunciato le novità per l'Assegno Unico 2026, con aggiornamenti sui pagamenti e sugli importi.

Assegno Unico Gennaio 2026 Ecco QUANDO Arrivano i Pagamenti e Quanto Aumenta!

