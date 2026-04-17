Assalto al centro sportivo dello Spezia | tre ultras in carcere

A La Spezia, tre persone sono state arrestate e portate in carcere in seguito a un episodio che ha coinvolto il centro sportivo locale. Quello che avrebbe dovuto essere un semplice gesto di protesta legato a una partita si è trasformato in scontri violenti tra gruppi di tifosi. La polizia ha intervenuto per disperdere i partecipanti e ha identificato i soggetti coinvolti nell’assalto. Nessuno è rimasto ferito gravemente, ma l’episodio ha suscitato molta attenzione.

La Spezia, 17 aprile 2026 - Quella che doveva essere una contestazione sportiva, per quanto aspra, si è trasformata in una vera e propria guerriglia urbana. Nelle prime ore di questa mattina, gli uomini della Digos della Questura della Spezia hanno messo la parola fine alla prima fase dell’indagine sull’assalto al centro sportivo 'Bruno Ferdeghini', portando in carcere tre esponenti di spicco del sodalizio ultras 'Curva Ferrovia'. I tre giovani, tutti spezzini di età compresa tra i 20 e i 30 anni, sono accusati di resistenza aggravata, lesioni a pubblico ufficiale e utilizzo di materiali pericolosi durante manifestazioni sportive. I fatti risalgono allo scorso 6 aprile, una data che ha segnato un punto di non ritorno nei rapporti tra una frangia estrema della tifoseria e le istituzioni.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Assalto al centro sportivo dello Spezia: tre ultras in carcere Notizie correlate Furia Spezia: assalto al centro sportivo, 10 poliziotti feritiCirca cinquanta sostenitori dello Spezia hanno assalito il centro sportivo Bruno Ferdeghini di via Melara lunedì sera, intorno alle 23. Calcio donne serie B: appuntamento alle 14,30 al centro sportivo "Bruno Nespoli». Le ragazze di Benedetti all’assaltoPer la quarta giornata del girone di ritorno di serie B, l’Arezzo calcio femminile gioca oggi la seconda partita consecutiva in casa e ospita la... Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Due ultras arrestati dopo Carrarese Spezia per gli scontri con la polizia; Assalto alla polizia dopo Carrarese-Spezia: tornano liberi i due ultras arrestati; Napoli, Conte si fermerà qualche giorno: in campo ci sarà Stellini; Incredibile in Ghana: assalto al pullman dopo una partita, muore un calciatore di 20 anni. Assalto al centro sportivo dello Spezia: tre ultras in carcereDall’imboscata al Ferdeghini ai video incriminanti: la Digos identifica gli autori dell’aggressione alla polizia ... lanazione.it Assalto armato in banca nel cuore del Vomero, a Napoli, dove un gruppo di rapinatori ha tenuto in ostaggio circa 25 persone tra clienti e dipendenti per più di due ore, prima di riuscire a fuggire attraverso un passaggio sotterraneo. I banditi sono riusciti a svuot facebook Pahlavi: “Contatti con l’Iran, sono pronto a tornare per l’assalto finale al regime” x.com