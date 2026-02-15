Calcio donne serie B | appuntamento alle 14,30 al centro sportivo Bruno Nespoli Le ragazze di Benedetti all’assalto
Per la quarta giornata del girone di ritorno di serie B, l' Arezzo calcio femminile gioca oggi la seconda partita consecutiva in casa e ospita la Freedom di Cuneo al centro sportivo "Bruno Nespoli". La squadra di Andrea Benedetti vuole reagire subito alla sconfitta contro il Cesena di una settimana fa battendo le piemontesi, che sopravanzano le amaranto di soli cinque punti. L'obiettivo della formazione aretina è concludere la stagione in crescendo, dando un senso a un campionato sin qui altalenante per gettare le basi per il prossimo con rinnovate ambizioni di classifica. Intanto, il presente si chiama capitan Razzolini, autrice di quattro reti finora, e classe 2002 Tamburini, capocannoniere delle amaranto con cinque gol.
Calcio donne serie B: dopo la sosta c’è un duro impegno. Torna il campionato per le ragazze di Benedetti. Al "Nespoli» domenica il confronto con la Res Roma
Dopo un mese di pausa, il campionato di calcio femminile di serie B torna in scena.
Calcio donne serie B: previsto il debutto di Teresa Fracas dopo il suo ritorno dal San Marino. Test per le ragazze di Benedetti
Il campionato di calcio femminile di Serie B sta per riprendere, con il debutto di Teresa Fracas dopo il ritorno dal San Marino.
Calcio donne serie B: il margine sulla zone retrocessione resta comunque ampio. Le amaranto vanno ko a Bologna. Niente da fare per Razzolini e compagne nella prima trasferta dell'anno. Lazzari ci prova.
Arriva Di Chiara: l'Arezzo è al completo. L'ultimo colpo per la scalata alla serie B. L'esterno arriva dal Catanzaro e ha firmato un contratto di 6 mesi. In uscita si è registrato il rientro di Meli alla Juve Stabia: andrà al Crotone
Milan Femminile Milan-Fiorentina Sabato 14/02 14:45 Velodromo Attilio Pavesi – Fiorenzuola d'Arda Primavera Femminile Arezzo -Milan Sabato 14/02 15:30 Stadio Bruno Nespoli - Arezzo
Arezzo: la rete di Tuteri non basta - Al Bruno Nespoli vince il Cesena