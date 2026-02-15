Per la quarta giornata del girone di ritorno di serie B, l’ Arezzo calcio femminile gioca oggi la seconda partita consecutiva in casa e ospita la Freedom di Cuneo al centro sportivo "Bruno Nespoli". La squadra di Andrea Benedetti vuole reagire subito alla sconfitta contro il Cesena di una settimana fa battendo le piemontesi, che sopravanzano le amaranto di soli cinque punti. L’obiettivo della formazione aretina è concludere la stagione in crescendo, dando un senso a un campionato sin qui altalenante per gettare le basi per il prossimo con rinnovate ambizioni di classifica. Intanto, il presente si chiama capitan Razzolini, autrice di quattro reti finora, e classe 2002 Tamburini, capocannoniere delle amaranto con cinque gol. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Calcio donne serie B: appuntamento alle 14,30 al centro sportivo "Bruno Nespoli». Le ragazze di Benedetti all'assalto

Dopo un mese di pausa, il campionato di calcio femminile di serie B torna in scena.

Il campionato di calcio femminile di Serie B sta per riprendere, con il debutto di Teresa Fracas dopo il ritorno dal San Marino.

