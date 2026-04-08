Furia Spezia | assalto al centro sportivo 10 poliziotti feriti

Lunedì sera, intorno alle 23, circa cinquanta tifosi dello Spezia hanno attaccato il centro sportivo Bruno Ferdeghini di via Melara. Durante l’assalto, dieci agenti di polizia sono rimasti feriti. La zona è stata immediatamente circondata dalle forze dell’ordine, che hanno tentato di gestire la situazione e mettere fine alla rissa. L’episodio ha attirato l’attenzione su un episodio di violenza legato alle tifoserie sportive.

Circa cinquanta sostenitori dello Spezia hanno assalito il centro sportivo Bruno Ferdeghini di via Melara lunedì sera, intorno alle 23.30, causando il ferimento di dieci poliziotti dopo un incontro a Carrara. Il gruppo di supporter bianchi ha raggiunto la base della squadra per manifestare il proprio malcontento verso i dirigenti e i calciatori. La rabbia era alimentata dal fatto che l’accesso alla trasferta di Carrara fosse stato vietato a chi risiedeva nella provincia della Spezia. L’atmosfera è precipitata quando il pullman della squadra è arrivato al centro sportivo. Alcuni individui sono riusciti a superare le barriere dei cancelli, trasformando l’area in una zona di scontro immediato. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Furia Spezia: assalto al centro sportivo, 10 poliziotti feriti Spezia contestato dagli ultras, lanciati sassi e fumogeni: feriti dieci poliziottiLa Spezia, 7 aprile 2026 – Dieci agenti di polizia sono rimasti feriti negli scontri avvenuti la sera di lunedì 6 aprile al centro sportivo “Bruno... Calcio donne serie B: appuntamento alle 14,30 al centro sportivo "Bruno Nespoli». Le ragazze di Benedetti all’assaltoPer la quarta giornata del girone di ritorno di serie B, l’Arezzo calcio femminile gioca oggi la seconda partita consecutiva in casa e ospita la...