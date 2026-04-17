Il 18 aprile 2026 si terrà a Manfredonia un evento dedicato alle professioni sanitarie, organizzato dall’ASL Foggia in collaborazione con l’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore Toniolo. L’appuntamento, denominato “Open day professioni sanitarie”, prevede un incontro con gli studenti dell’istituto, che avranno l’opportunità di conoscere le diverse figure professionali del settore sanitario. L’iniziativa mira a promuovere l’orientamento tra i giovani interessati a questa area.

: Open day professioni sanitarie. ASL Foggia promuove un incontro rivolto agli studenti dell’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore Giuseppe Toniolo di Manfredonia, con l’obiettivo di presentare le diverse figure professionali che lavorano nella sanità e offrire strumenti concreti di orientamento per le future scelte formative e lavorative. L’iniziativa che coinvolgerà circa 200 studenti si svolgerà sabato 18 aprile, a partire dalle ore 10, nell’auditorium dell’I.I.S.S. Toniolo. L’incontro è organizzato con il patrocinio dell’Ordine dei Tecnici sanitari di Radiologia medica (TSRM) e delle Professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione della provincia di Foggia (PSTRP).🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - ASL Foggia. Alleanza con la scuola “Open day professioni sanitarie” il 18 aprile 2026 a Manfredonia

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