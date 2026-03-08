Sanità la Uil Fpl attacca la Asl Chieti | Si continua a mortificare il ruolo delle professioni sanitarie

La Uil Fpl critica la Asl Chieti per la nomina della commissione esaminatrice relativa alla formazione di una graduatoria di infermieri presso l'Asl Lanciano Vasto Chieti. Secondo il sindacato, questa decisione rappresenta una mortificazione delle professioni sanitarie, evidenziando come venga meno il rispetto per il ruolo degli operatori del settore. La questione riguarda la gestione delle selezioni e le modalità di nomina delle commissioni.

Il segretario provinciale Marco Angelucci critica la nomina di un dirigente medico alla presidenza della commissione per il concorso infermieri La Uil Fpl interviene sulla nomina della commissione esaminatrice per la formazione di una graduatoria di infermieri alla Asl Lanciano Vasto Chieti e parla di una scelta che «mortifica le professioni sanitarie». Secondo il sindacato, si tratta di una scelta «incomprensibile e ingiustificata» e in contrasto con l'evoluzione normativa che negli ultimi decenni ha riconosciuto maggiore autonomia alle professioni sanitarie. «Le leggi 42 del 1999, 251 del 2000 e 43 del 2006 – sottolinea Angelucci – hanno sancito la fine del modello medico-centrico della sanità pubblica.

