Asili nido aziendali deduzioni fiscali e meno burocrazia | la proposta PdL-Azione per far tornare l’Italia a fare figli

Il progetto prevede l’introduzione di incentivi fiscali per le aziende che istituiranno asili nido interni, con l’obiettivo di ridurre la burocrazia legata a queste iniziative. La proposta mira a favorire l’occupazione femminile e a incentivare le famiglie a mettere al mondo più figli, affrontando i due principali problemi demografici e lavorativi del Paese. L’obiettivo è creare un sistema più semplice e accessibile per sostenere le aziende e le famiglie.

Una sveglia dal sapore riformista, fatta di meno burocrazia, più incentivi e una chiara scelta di campo: scommettere sugli asili nido in azienda per provare a risolvere due dei problemi strutturali del Paese – la denatalità cronica e il divario di genere nel lavoro. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Notizie correlate Bonetti (Azione): «La parità di genere passa anche dagli asili nido aziendali»“La presenza di servizi educativi per la prima infanzia a sostegno di una genitorialità condivisa e a favore della continuità lavorativa dei... In Italia sempre meno offerta di asili nido: pochi posti e costi troppo altiOltre a essere un Paese a crescita zero, l’Italia non ha sufficienti risorse per i bambini da 0 a 3 anni; è quanto emerge dalla ricerca Partire bene:... Aggiornamenti e contenuti dedicati Bonetti (Azione): «La parità di genere passa anche dagli asili nido aziendali»La presenza di servizi educativi per la prima infanzia a sostegno di una genitorialità condivisa e a favore della continuità lavorativa dei genitori è uno degli aspetti previsti nell’ambito della ... ilsole24ore.com Asili nido aziendali diffusi, intesa tra Fondazione Cresciamo il Futuro, governo e impreseA2A, Engineering, Eni, FiberCop, Fincantieri, Intesa Sanpaolo, ITA Airways, Leonardo e Open Fiber sono al centro del modello degli asili nido aziendali diffusi promosso dalla Fondazione Cresciamo il ... affaritaliani.it