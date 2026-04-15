In Italia, l’offerta di asili nido è in calo, con un numero limitato di posti disponibili e costi elevati per le famiglie. La ricerca intitolata

Oltre a essere un Paese a crescita zero, l’Italia non ha sufficienti risorse per i bambini da 0 a 3 anni; è quanto emerge dalla ricerca Partire bene: i sistemi educativi per l’infanzia in Italia e in Europa, presentata in queste ore dalla Fondazione Agnelli. Comparando i servizi educativi di Francia, Inghilterra, Germania, Spagna e Italia è infatti emerso che, dei cinque Paesi presi in esame, il nostro sia quello con la minore offerta di posti di asili nido, circa 32 ogni 100 bambini sotto i tre anni, senza considerare le liste d’attesa. In Germania l’accesso ai servizi per l’infanzia è un diritto universale dal 2013, in Spagna è integrato nel sistema educativo e garantito con un’offerta prevalentemente pubblica, mentre in Italia le rette possono essere elevate, soprattutto nelle strutture private, con un peso maggiore al Sud.🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

© Gravidanzaonline.it - In Italia sempre meno offerta di asili nido: pochi posti e costi troppo alti

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