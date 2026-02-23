Bonetti Azione | La parità di genere passa anche dagli asili nido aziendali

Bonetti, esponente di Azione, sostiene che la parità di genere si promuove anche attraverso gli asili nido aziendali. La proposta di legge congiunta tra Azione e Partito Liberaldemocratico introduce incentivi per le aziende che offrono servizi educativi ai figli dei dipendenti. Il documento propone inoltre di stabilire requisiti minimi nazionali per queste strutture e di integrarli nel sistema scolastico. La proposta mira a facilitare l’equilibrio tra lavoro e famiglia per le famiglie italiane.

“La presenza di servizi educativi per la prima infanzia a sostegno di una genitorialità condivisa e a favore della continuità lavorativa dei genitori” è uno degli aspetti previsti nell’ambito della certificazione per la parità di genere, che può essere ottenuta sia dalle aziende che dalle amministrazioni pubbliche. È quanto ricorda la deputata di Azione Elena Bonetti, illustrando a Parlamento 24 una proposta di legge congiunta Azione-Partito Liberaldemocratico da poco presentata alla Camera per rilanciare la creazione di asili nido aziendali. La Pdl prevede una serie di misure che vanno dall’integrazione dei servizi educativi in contesto aziendale nel sistema di istruzione nazionale alla definizione di standard minimi nazionali per questo tipo di strutture, passando dalla previsione di modelli di gestione flessibili e meccanismi di incentivazione fiscale per chi realizza e gestisce i nidi aziendali. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

Asili nido aziendali diffusi, accordo tra ‘Fondazione Cresciamo il Futuro’ e ministra RoccellaUn nuovo passo verso il sostegno alla genitorialità e alla conciliazione tra lavoro e famiglia si concretizza grazie a un accordo tra la Fondazione Cresciamo il Futuro e il Ministero per la famiglia.

Asili nido aziendali diffusi: siglato l’accordo tra la fondazione “Cresciamo il futuro” e la ministra RoccellaUn nuovo passo avanti per il sostegno alle famiglie: la fondazione “Cresciamo il futuro” e il Ministero per la famiglia hanno stretto un accordo per promuovere e sviluppare su scala nazionale un modello innovativo di asili nido aziendali diffusi, un'iniziativa strategica per favorire la conciliazione tra lavoro e genitorialità.

