Durante un evento dedicato alla salvaguardia del settore ceramico, un eurodeputato di Fratelli d'Italia ha affermato che il governo non si trova in una situazione di crisi. L'intervento è avvenuto in occasione di un'iniziativa intitolata «Stop the Ets to save the ceramics sector», promossa dall'eurodeputato dello stesso partito. L'esponente ha inoltre sottolineato la necessità di maggiore trasparenza nei confronti dei cittadini.

Lo ha dichiarato l'eurodeputato di Fratelli d'Italia a margine dell'evento «Stop the Ets to save the ceramics sector» organizzato dall'eurodeputato Stefano Cavedagna dello stesso partito. Da Camberra annuncia che oggi firma l’ennesimo «accordo storico» con l’Australia. Anche questo è in gestazione da 18 anni ed è la fotocopia del Mercosur: ci guadagnano industria e finanza, ci perdono gli agricoltori. Per la verità, la Coldiretti, che dopo il sì di Francesco Lollobrigida al Mercosur (bisognava dare l’impressione che l’Italia è europeista e non si può mettere in discussione la Commissione dove siede Rafaele Fitto) si è... 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Procaccini: «Governo, non c'è nessuna crisi. Momento di trasparenza nei confronti dei cittadini»

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