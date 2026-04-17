Ascolti tv ieri giovedì 16 aprile chi ha vinto tra Uno sbirro in Appennino con Claudio Bisio e Pio e Amedeo

I dati sugli ascolti tv di ieri, giovedì 16 aprile, mostrano una sfida tra due programmi: uno con Claudio Bisio intitolato

La Rai non centra il tris nella giornata di giovedì 16 aprile per quanto riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, premiano la tv di Stato. La sfida dell’access prime time invece lascia campo libero a La Ruota della Fortuna (Canale 5), che batte Affari Tuoi (Rai 1). Nel preserale, L’Eredità (Rai 1) si conferma leader davanti ad Avanti un altro (Canale 5). In prima serata, Uno sbirro in Appennino (Rai 1) con Claudio Bisio supera Stanno tutti invitati (Canale 5) con Pio e Amedeo, così come Ore 14 Sera (Rai 2) di Milo Infante. Ai piedi del podio, Splendida Cornice (Rai 3), Dritto e Rovescio (Rete 4) di Paolo Del Debbio, Amor (Italia 1).🔗 Leggi su Virgilio.it

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