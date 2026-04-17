Ascolti tv giovedì 16 aprile | chi ha vinto tra Uno sbirro in Appennino e Stanno tutti invitati

Giovedì 16 aprile 2026 gli ascolti televisivi hanno visto confrontarsi due programmi molto diversi. Su Rai1 è andata in onda la fiction intitolata Uno sbirro in Appennino, mentre su Canale 5 si è svolto lo show di Pio e Amedeo, State tutti invitati. I dati Auditel hanno registrato le performance di entrambi i programmi, evidenziando quale dei due ha ottenuto maggiore ascolto nella serata.

Gli ascolti tv di giovedì 16 aprile 2026. Su Rai1 è andata in onda la fiction Uno sbirro in Appennino, mentre su Canale 5 lo show di Pio e Amedeo, State tutti invitati: tutti i dati Auditel.🔗 Leggi su Fanpage.it

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