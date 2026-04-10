Ascolti tv ieri giovedì 9 aprile chi ha vinto tra Uno sbirro in Appennino con Claudio Bisio e Pio e Amedeo

Ieri sera, giovedì 9 aprile, i programmi televisivi più seguiti hanno visto confrontarsi tra loro due produzioni: uno con protagonista Claudio Bisio ambientato tra gli Appennini e l’altro con Pio e Amedeo. La sfida degli ascolti ha coinvolto diverse emittenti, con dati aggiornati che evidenziano quale dei due ha registrato il maggior numero di spettatori nella prima serata. I risultati ufficiali sono stati diffusi dall’azienda di rilevazione degli ascolti.

La Rai non centra il tris nella giornata di giovedì 9 aprile per quanto riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, premiano la tv di Stato. La sfida dell’access prime time invece lascia campo libero a La Ruota della Fortuna (Canale 5), che batte Affari Tuoi (Rai 1). Nel preserale, L’Eredità (Rai 1) si conferma leader davanti a Caduta libera (Canale 5). In prima serata, Uno sbirro in Appennino (Rai 1) con Claudio Bisio supera Stanno tutti invitati (Canale 5) con Pio e Amedeo, così come Piazzapulita (La7) di Corrado Formigli. Ai piedi del podio Ore 14 Sera (Rai 2) di Milo Infante, Splendida Cornice (Rai 3), Sleepless (Italia 1), Dritto e Rovescio (Rete 4) di Paolo Del Debbio. 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Ascolti tv ieri giovedì 9 aprile chi ha vinto tra Uno sbirro in Appennino con Claudio Bisio e Pio e Amedeo Ascolti TV | Giovedì 9 Aprile 2026. Uno Sbirro in Appennino parte forte (23.7%) e ‘arresta’ Pio e Amedeo (17.1%)Nella serata di ieri, giovedì 9 aprile 2026, su Rai1 Uno Sbirro in Appennino interessa 4. Leggi anche: Ascolti tv del 9 aprile, Claudio Bisio debutta con Uno sbirro in appennino e non lascia scampo Temi più discussi: Pio e Amedeo contro Claudio Bisio: lo scontro è durissimo; Pechino Express 2026, ascolti ancora in crescita; Claudio Bisio presenta il suo commissario Benassi, protagonista di Uno sbirro in Appennino; Stasera in TV, programmi e film di giovedì 9 aprile in prima serata. Ascolti tv ieri (9 aprile): Claudio Bisio ‘schianta’ Pio e Amedeo, Uno sbirro in Appennino parte alla grandeLa nuova fiction Rai debutta e vince con oltre 4 milioni di spettatori, Stanno Tutti Invitati cala: tutti i dati Auditel ... libero.it Ascolti tv giovedì 9 aprile: Uno sbirro in Appennino, Stanno tutti invitati, i dati in aggiornamentoGli ascolti tv di giovedì 9 aprile 2026. Su Rai1 la prima puntata della serie Uno sbirro in Appennino con Claudio Bisio, mentre su Canale 5 il secondo ... fanpage.it ! La fiction con Claudio Bisio batte lo show di Pio e Amedeo #UnoSbirroInAppennino stravince col 24% e più di 4 milioni su Rai1. Su Canale5 #StannoTuttiInvitati scende al 17% e 2.2 mln, con ospiti Amadeus, D’Alessio e videomessaggio di D x.com La frase 'Non amo le divise' di Claudio Bisio ha fatto arrabbiare molto il sindacato Fsp Polizia. - facebook.com facebook