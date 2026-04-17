Giovedì 16 aprile 2026, la programmazione televisiva ha visto su Rai1 la messa in onda di

Nella serata di ieri, giovedì 16 aprile 2026, su Rai1 Uno Sbirro in Appennino interessa.000 spettatori pari al % di share. Su Canale5 Stanno Tutti Invitati conquista.000 spettatori con uno share del %. Su Rai2 Ore 14 Sera intrattiene.000 spettatori pari al %. Su Italia1 Armor incolla davanti al video.000 spettatori con il %. Su Rai3 Splendida Cornice segna.000 spettatori (%). Su Rete4, dopo la presentazione (.000 – %), Dritto e Rovescio totalizza.000 spettatori (%). Su La7 In Viaggio con Barbero raggiunge.000 spettatori e il %. Su Tv8 Europa League – Nottingham Forest-Porto ottiene.000 spettatori (%). Sul Nove Cash or Trash – La Notte dei Tesori raduna.🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Ascolti TV | Giovedì 16 Aprile 2026

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• Volevo creare qualcosa che restasse. Non un brano che ascolti e dimentichi, ma qualcosa che ti rimane dentro anche quando non vuoi. Con Armando ci siamo trovati subito,lui dal Canada, io dall'Italia, e l'obiettivo era chiaro fin dall'inizio, fare una canzon - facebook.com facebook

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