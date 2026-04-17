Ascolti tv giovedì 16 aprile | Uno sbirro in Appennino Stanno tutti invitati Piazzapulita

Giovedì 16 aprile 2026, i programmi televisivi più seguiti hanno riguardato tre produzioni principali. Su Rai 1 è stato trasmesso “Uno sbirro in Appennino”, mentre su altre reti sono andati in onda “Stanno tutti invitati” e “Piazzapulita”. I dati degli ascolti mostrano quale tra questi abbia raccolto il pubblico più numeroso, con dettagli sulle percentuali di share e ascolti assoluti.

Ascolti tv giovedì 16 aprile 2026: auditel e share dei programmi di ieri. ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, giovedì 16 aprile 2026? Su Rai 1 è andato in onda Uno sbirro in Appennino. Su Rai 2 Ore 14. Su Rai 3 Splendida cornice. Su Rete 4 Dritto e rovescio. Su Canale 5 Stanno tutti invitati. Su Italia 1 Armor. Su La7 Piazzapulita. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv giovedì 16 aprile 2026? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10. Ascolti tv giovedì 16 aprile 2026, prima serata I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera. In aggiornamento. Access prime time I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera.🔗 Leggi su Tpi.it

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