Ascoli una sfida tra commozione per Matteo e futuro per i giovani

Domani al campo del Del Duca di Ascoli Piceno si terrà la partita di Serie C tra l’Ascoli e il Guidonia. La giornata sarà caratterizzata da momenti di commozione legati alla memoria di Matteo e dall’attenzione verso il futuro dei giovani coinvolti nel settore sportivo. La sfida rappresenta un appuntamento importante per gli appassionati e le comunità locali, che si preparano a vivere un evento ricco di significati.

Domani, nel campo del Del Duca di Ascoli Piceno, la sfida di Serie C tra l’Ascoli e il Guidonia sarà lo sfondo per una giornata carica di significati umani, sociali e sportivi. Il clima che si respirerà sugli spalti sarà guidato da momenti di profonda commozione, dalla valorizzazione dei giovani talenti della cronaca locale e da un legame internazionale che unisce il club a tifosi lontani. Il ricordo di Matteo Brandimarti e il valore della comunità. Il cuore della giornata sarà segnato dal tributo a Matteo Brandimarti, il dodicenne che ha perso la vita in seguito al tragico incidente avvenuto nell’idromassaggio durante la Pasqua appena trascorsa.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Ascoli, una sfida tra commozione per Matteo e futuro per i giovani Notizie correlate Si alza il sipario su TedxBenevento: una sfida per il futuro nel segno dei giovaniTempo di lettura: 3 minutiBenevento apre le porte al futuro con la prima edizione del TEDx che e’ stata presentata presso Palazzo Mosti alla presenza... Due giovani trovati morti in una tenda vicino al fiume: giallo ad AscoliSi tratta di un uomo e una donna di età compresa tra i 30 e i 40 anni, i corpi trovati lungo le sponde del fiume Tronto. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Vigor-Atletico Ascoli. Una sfida che evoca dolci ricordi, ma ora ci sono solo i playoff; Ascoli-Arezzo, sfida al fotofinish: chi va in Serie B?; Chiave dello spogliatoio gettata nel water, Cinelli della Pro Calcio Ascoli ai dirigenti dell’Altidona: Gesto inutile. Cercherò i...; Serie C girone B, terz'ultima giornata: duello acceso tra Arezzo e Ascoli. Pronostico Ascoli vs Guidonia Montecelio 1937 – 18 Aprile 2026Nel calendario di Serie C spicca la sfida tra Ascoli e Guidonia Montecelio 1937, in programma il 18 Aprile 2026 alle 20:30 presso lo storico Stadio Cino e ... news-sports.it Ascoli, Tomei: Occhio alla gara-trappolaSERIE C - Il tecnico verso la sfida contro il Guidonia: Potrebbe essere l'ultima al Del Duca? Lo spero Potrebbe essere - e che si facciano tutti gli scongiuri del caso - l'ultima partita in casa ... youtvrs.it Attenzione sulla Nazionale incidenti sia a Porto d’Ascoli, altezza La Fontana, che a Grottammare - facebook.com facebook