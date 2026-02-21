Due giovani trovati morti in una tenda vicino al fiume | giallo ad Ascoli

Due giovani, un uomo e una donna tra i 30 e i 40 anni, sono stati trovati senza vita in una tenda vicino al fiume Tronto ad Ascoli. La scoperta è stata fatta da alcuni passanti che hanno notato la tenda abbandonata e i corpi all’interno. Le forze dell’ordine stanno indagando sulle cause di questa misteriosa morte. La zona è stata immediatamente isolata per gli accertamenti. Sul posto sono arrivati anche i soccorritori.

Si tratta di un uomo e una donna di età compresa tra i 30 e i 40 anni, i corpi trovati lungo le sponde del fiume Tronto. Secondo i primi accertamenti, il decesso risalirebbe ad alcune ore prima del ritrovamento di questa mattina.