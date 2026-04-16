Si alza il sipario su TedxBenevento | una sfida per il futuro nel segno dei giovani

A Benevento si svolge la prima edizione di TEDx, un evento che si tiene presso Palazzo Mosti e che vede la partecipazione di numerosi giovani. L’iniziativa mira a promuovere idee e discussioni sul futuro, coinvolgendo un pubblico vario. La manifestazione si è svolta in un’atmosfera di entusiasmo, con interventi e presentazioni che hanno attirato l’attenzione dei presenti. È un momento di incontro dedicato allo scambio di prospettive e di riflessioni.

Tempo di lettura: 3 minuti Benevento apre le porte al futuro con la prima edizione del TEDx che e’ stata presentata presso Palazzo Mosti alla presenza di tanti giovani. Tema di questa edizione inaugurale e’ ‘The Future’. Si tratta di un appuntamento dedicato alla diffusione di idee innovative e alla valorizzazione del territorio attraverso il dialogo tra esperienze, visioni e competenze. TEDxBenevento nasce con l’obiettivo di creare uno spazio di confronto aperto e multidisciplinare, capace di connettere innovazione, cultura e territorio. Attraverso talk brevi e ad alto impatto, l’evento porterà sul palco storie, idee e progetti in grado di ispirare cambiamento e stimolare nuove visioni sul futuro.🔗 Leggi su Anteprima24.it Notizie correlate Si alza il sipario su Mir 2026: in fiera il futuro dell'intrattenimento dal vivoDalla dj culture alla realtà virtuale, dall’intelligenza artificiale applicata alla creazione musicale alle tecnologie audio, video e luci per i... Eccellenze del territorio in vetrina. Si alza il sipario su AgrivareseDomani i Giardini Estensi e Villa Mirabello torneranno a trasformarsi in un grande spazio a cielo aperto dedicato all’agricoltura e al rapporto tra...