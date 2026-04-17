Arteta accende un fuoco al centro sportivo dell'Arsenal per motivare i giocatori prima del City

L'allenatore dell'Arsenal ha organizzato un falò nel centro sportivo della squadra prima della sfida contro il City. L'evento è stato parte delle sue strategie motivazionali, con l'obiettivo di stimolare i giocatori in vista della partita. La scelta di accendere il fuoco ha accompagnato un messaggio diretto di determinazione e concentrazione, senza ulteriori dettagli sulle modalità dell'iniziativa o sulle reazioni dei giocatori.

Arteta ha chiesto ai giocatori dell'Arsenal di essere fuoco per la partita contro il City ma non si è limitato alle metafore: ha acceso un falò nel centro sportivo per mandargli un messaggio.🔗 Leggi su Fanpage.it

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