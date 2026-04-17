Artena incastrato in casa il rapinatore di un pensionato 37enne ai domiciliari

A Artena, nel sud della provincia di Roma, la polizia ha arrestato un uomo di 37 anni, ritenuto responsabile di aver rapinato un pensionato. L'indagine si è conclusa con l'identificazione e l'arresto dell'uomo, che ora si trova agli arresti domiciliari. Le forze dell'ordine hanno ricostruito i fatti e raccolto prove che hanno portato alla sua cattura, chiudendo così il caso.

Il cerchio delle indagini si è chiuso proprio ad Artena, nel sud della provincia di Roma, portando all'arresto di un insospettabile residente. Nelle scorse ore, i Carabinieri della Stazione di Lariano hanno notificato a un 37enne artenese un'ordinanza di custodia cautelare agli arresti.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Notizie correlate Lonate Pozzolo, niente carcere per il figlio del rapinatore: Rayan Massa ai domiciliariLonate Pozzolo (Varese), 5 febbraio 2026 - Nessun ingresso in cella, almeno per ora, per Rayan Massa. Furti, lesioni e falsi strumenti di pagamento: 37enne ai domiciliari dopo la condannaI Carabinieri della locale Stazione hanno eseguito un ordine di carcerazione in regime di detenzione domiciliare emesso dalla Procura della...