Furti lesioni e falsi strumenti di pagamento | 37enne ai domiciliari dopo la condanna

I Carabinieri della locale Stazione hanno eseguito un ordine di carcerazione in regime di detenzione domiciliare emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nocera Inferiore – Ufficio Esecuzioni Penali. Il provvedimento riguarda un 37enne della provincia di Napoli, attualmente ospite di una comunità terapeutica, dove già si trovava in forza di precedenti provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria. L’uomo deve espiare una pena residua di 2 anni, 2 mesi e 18 giorni di reclusione, derivante da condanne definitive per reati commessi tra il 2017 e il 2024 nelle province di Napoli e Salerno.🔗 Leggi su Casertanews.it

Un uomo di 40 anni, condannato a 3 anni e mezzo per estorsioni e rapine ai danni dei genitori per ottenere denaro da destinare alla droga, è stato arrestato e successivamente messo agli arresti domiciliari.

